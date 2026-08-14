Росіяни посилили штурми на Харківщині: зміна тактики

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська останнім часом посилили активність на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Окупанти намагаються проникати в українські порядки малими групами та розширювати зони контролю. Водночас на окремих ділянках противник зазнає значних втрат і поки не може закріпити свої позиції.

Про ситуацію на фронті в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Росіяни тиснуть біля Осколу

За словами Віктора Трегубова, активізація російських військ проявляється насамперед у збільшенні кількості спроб проникнення в українські порядки. На лівобережжі Осколу окупанти намагаються просуватися від Піщаного в напрямку Кучерівки та Куп’янського вузла. Російські війська також намагаються розрізати український плацдарм на східному березі Осколу. Вони атакують приблизно по його центру, щоб розділити українські позиції. Водночас кількість боїв на цій ділянці помітно зросла. Трегубов зазначив, що ще нещодавно ця частина фронту була відносно тихою, однак ситуація змінилася.

"Якщо ще недавно на Куп’янщині була тиха зона, відносна зона нашої відповідальності, то зараз там знову по 10 боїв на добу може відбуватися. Це достатньо багато для того регіону", — сказав Віктор Трегубов.

На правому березі Осколу росіяни намагаються розширити контроль на північ від Куп’янська. Йдеться про напрямки Радьківки та Дніпровки. Таким чином противник прагне отримати можливість підходити до міста з півночі. Окремо речник розповів про спроби росіян створити зону контролю в напрямку Вовчанська та просуватися на південь. Серед інших напрямків він назвав Козачу Лопань і Білий Колодязь. За словами Трегубова, російські заяви про нібито захоплення Білого Колодязя не відповідають ситуації на місцевості.

"Хоча там характерно те, що казати в напрямку Білого Колодязя можна не дуже, певно, коректно, бо росіяни там просунулися десь максимум до Покаляного", — пояснив речник.

Штурми малими групами

На прикордонній ділянці росіяни також намагаються проникати на українську територію невеликими групами. Трегубов пояснив, що така тактика зараз є типовою для окупаційних військ. За його словами, штурмові групи можуть складатися лише з кількох військових. Їх намагаються заводити в населені пункти або на українські позиції одну за одною. речник розповів, що стандартна російська штурмова група нині може складатися лише з двох людей.

"Штурмова група зараз стандартна на дві особи. Постійно намагаються завести в той населений пункт штурмову групу", — розповів Віктор Трегубов.

Водночас невеликі групи можуть діяти з високою інтенсивністю. Тому за добу таких спроб може бути багато.

"Малими групами, але постійно малими групами, але з високою інтенсивністю. Цих груп на день може бути багато", — зазначив речник.

Тривалість перебування таких військових на українській території сильно залежить від обставин. Частину з них українські бійці знищують майже одразу після виявлення. Інші можуть ховатися довше, якщо знаходять укриття. Трегубов пояснив, що в окремих випадках російські військові можуть перебувати на позиціях досить довго.

"Можуть жити взагалі кілька хвилин до першого прольоту. А можуть, якщо змогли там подолати певну відстань і десь залізти у щось, що їх прикриває, або добре заховатися, то можуть жити і тижнями", — сказав він.

Прориви біля кордону

Окрему увагу Трегубов звернув на ділянку фронту в районі Артільного та навколишніх населених пунктів. Російські війська намагаються просуватися вузькими вклиненнями, зокрема вздовж лісосмуг та природних укриттів. За словами речника, такі позиції залишаються вразливими для українських дронів. Через це просування без встановлення контролю над населеними пунктами не дає росіянам значної переваги. Трегубов зазначив, що саме форма такого вклинення робить російські підрозділи вразливими для ударів.

"Це вклинення, воно само по собі довге та вузьке, тому вони вразливі для дронових атак", — зазначив Віктор Трегубов.

Наразі, за його словами, не йдеться про ефективний контроль росіян над населеними пунктами на цій ділянці. Окупанти намагаються закріплюватися між ними, але зазнають втрат. Речник наголосив, що росіяни переважно намагаються просуватися лісосмугами та іншими ділянками, які дають можливість приховати рух.

"Поки мова не йде про ефективний контроль над якимись населеними пунктами, поки мова йде просто, що вони намагаються там вклинюватися десь по лісосмугах чи по розкриву річки", — пояснив Трегубов.

За його словами, такі дії є невигідними для російської армії через втрати особового складу.

Осіння кампанія РФ

Говорити про підготовку Росії до осінньої кампанії, за словами Трегубова, поки зарано. Він вважає, що більше про подальші плани російського командування стане зрозуміло після виборів у РФ та можливого посилення мобілізації. Речник закликав поки не робити висновків щодо осіннього наступу, оскільки нині ще триває літня кампанія російської армії.

"Давайте поки літню переживемо. Насправді, мені здається, що про осінню кампанію ми будемо говорити після російських виборів", — сказав Віктор Трегубов.

Водночас українські військові вже бачать певні зміни у стані російських підрозділів. За словами речника, їхня комплектація зараз нижча, ніж на початку літа. Трегубов зазначив, що російські війська поступово виснажуються, а рівень їхньої укомплектованості знижується.

"Зараз ми спостерігаємо за тим, що їхні війська трішки сточуються. Комплектація їх стає вже не такою високою, якою була на початку літа, коли там сягали 80–90% у деяких частинах та підрозділах", — зазначив речник.

Що відомо про військових КНДР

Окремо речник прокоментував інформацію про можливу присутність військових із Північної Кореї на фронті. За його словами, на українській ділянці бойових дій північнокорейські військові наразі не відіграють помітної ролі. В російських підрозділах час від часу фіксуються, однак системним явищем це назвати не можна. Трегубов уточнив, що інформація про військових КНДР стосувалася передусім бойових дій на території Росії, яка не входить до зони відповідальності його угруповання.

"У нас поки є окремі найманці, але це, скоріше, більше схоже на людей, які набиралися, скажімо так, частково паличним методом, яких просто заганяли, так чи інакше, в ті контракти", — розповів речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються одночасно діяти на кількох ділянках біля кордону Харківської та Сумської областей. Інтенсивність атак на окремих напрямках не надто висока, але кількість таких ділянок зростає. Водночас прямого наступу на Харків наразі не спостерігається. Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону вздовж кордону.

Також Новини.LIVE писали, що Російське міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту на Харківщині. Російські пропагандистські ресурси одразу почали поширювати цю інформацію. Однак є важлива деталь: село Щербаківка було ліквідоване ще у 1997 році. Тобто російські військові заявили про взяття населеного пункту, якого вже майже 30 років не існує.