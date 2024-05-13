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Россияне продолжают наступление на Харьковщине — Синегубов рассказал об отражении атак оккупантов

13 мая 2024 10:03
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ситуация в Харькове
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

По состоянию на 13 мая армия РФ за сутки не атаковала город Харьков , но зафиксированы обстрелы других населенных пунктов области. Силы ВСУ отразили 12 атак противника в регионе.

Об этом глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

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Обстрелы Харьковской области

"Артиллерийские и минометные удары врага получили более 30 населенных пунктов Харьковщины: Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Липцы, Нескучное", — написал Синегубов.

  • Обстрел Харькова
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Telegram Синегубова
  • Харьков
    Последствия обстрела города. Фото: Telegram Синегубова
  • Обстрел Харькова
    После обстрелов Харькова. Фото: Telegram Синегубова
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Также он отметил, что в результате детонации боеприпаса в городе Изюм ранен мужчина. Несмотря на то, что по городу в течение суток россияне не наносили ударов, в области есть "прилеты" и повреждения.

К примеру, с. Липцы Харьковского района. В результате обстрела КАБ было попадание в коммунальное учебное заведение, а в с. Малые Проходы Харьковского района в результате обстрела горел дом.

Противник не оставляет попыток атаковать Харьковскую область. Больше всего пострадал город Волчанск, где накануне враг нанес массированные удары авиацией и артиллерией. Пострадали семь человек.

Синегубов
Пост Синегубова в Telegram

Также россияне пытались прорвать украинскую линию обороны в Харьковской области, в частности, в районах н.п. Лукьянцы, Волчанск, Бугроватката и других. Многие местные жители были эвакуированы.

Напомним, россияне не оставляли попыток атаковать Харьков и область даже в пасхальные праздники. 5 мая враг обстрелял город и повредил более 80 жилых домов.

Днем ранее противник сбросил авиационную бомбу на предприятие в Харькове, где пострадали многие.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Олег Синегубов
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