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Россияне сбросили УАБы на пригород Харькова — среди раненых подросток

2 октября 2024 09:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Армия России сбросила авиабомбы на Харьковщину — есть раненые и разрушения
Разрушеное в результате авиаудара здание. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 2 октября, российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В ГСЧС отметили, что под ударами оказались Дергачи, село Черкасская Лозовая Молоданиловской громады и Киевский район Харькова.  

"В результате удара УАБами по Дергачам пять человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Были зафиксированы разрушения и пожары в трех гаражах. Сгорело два автомобиля, еще четыре повреждены", — говорится в сообщении.      

Авиаудар по пригороду Харькова
Спасатели ликвидируют последствия авиаудара. Фото: ГСЧС

В селе Черкасская Лозовая попадание привело к возгоранию сухой травы на открытой местности на площади в два гектара, без   пострадавших.  

Масштабный пожар в Харьковской области после авиаудара
Авиаудар вызвал масштабный пожар на поле. Фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова был разрушен гараж в одном из кооперативов. Пострадавших не было, и пожары не возникли.

Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину
Разрушенный гараж. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности российских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Напомним, 1 октября в Харькове вспыхнул масштабный пожар в Основянском районе. Дым был виден за несколько километров.

Харьков ГСЧС Харьковская область обстрелы война в Украине авиабомба

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