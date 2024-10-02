Армия России сбросила авиабомбы на Харьковщину — есть раненые и разрушения

Россияне сбросили УАБы на пригород Харькова — среди раненых подросток
В среду, 2 октября, российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия российских авиаударов
В ГСЧС отметили, что под ударами оказались Дергачи, село Черкасская Лозовая Молоданиловской громады и Киевский район Харькова.
"В результате удара УАБами по Дергачам пять человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Были зафиксированы разрушения и пожары в трех гаражах. Сгорело два автомобиля, еще четыре повреждены", — говорится в сообщении.
В селе Черкасская Лозовая попадание привело к возгоранию сухой травы на открытой местности на площади в два гектара, без пострадавших.
В Киевском районе Харькова был разрушен гараж в одном из кооперативов. Пострадавших не было, и пожары не возникли.
Ранее мы сообщали, что на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности российских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.
Напомним, 1 октября в Харькове вспыхнул масштабный пожар в Основянском районе. Дым был виден за несколько километров.
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