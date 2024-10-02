Армия России сбросила авиабомбы на Харьковщину — есть раненые и разрушения

Разрушеное в результате авиаудара здание. Фото: ГСЧС

В среду, 2 октября, российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В ГСЧС отметили, что под ударами оказались Дергачи, село Черкасская Лозовая Молоданиловской громады и Киевский район Харькова.

"В результате удара УАБами по Дергачам пять человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Были зафиксированы разрушения и пожары в трех гаражах. Сгорело два автомобиля, еще четыре повреждены", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия авиаудара. Фото: ГСЧС

В селе Черкасская Лозовая попадание привело к возгоранию сухой травы на открытой местности на площади в два гектара, без пострадавших.

Авиаудар вызвал масштабный пожар на поле. Фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова был разрушен гараж в одном из кооперативов. Пострадавших не было, и пожары не возникли.

Разрушенный гараж. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности российских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Напомним, 1 октября в Харькове вспыхнул масштабный пожар в Основянском районе. Дым был виден за несколько километров.