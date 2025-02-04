Стали відомі нові подробиці ракетного удару по Ізюму

Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська у вівторок, 4 лютого, завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще 55 — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За попередніми даними, російські війська завдали удару ракетою "Іскандер": загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік, дані яких встановлюють.

Уламки ракети. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження всередині будівлі. Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих становить 55 людей, більшість з них — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Водночас шестирічний хлопчик та 16-річна дівчина в середньому стані, а 14-річна дівчина — у важкому.

Загиблі внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

Також частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та вибито вікна у трьох житлових багатоквартирних будинках.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, станом на 14:50 в Ізюмі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару.

Раніше Синєгубов повідомив, що росіяни поцілили в адміністративну будівлю в Ізюмі. Жодних військових об'єктів у тому районі не було.