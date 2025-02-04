Стали відомі нові подробиці ракетного удару по Ізюму

Удар Іскандером по Ізюму — з'явилося фото уламків ракети
Російські війська у вівторок, 4 лютого, завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще 55 — поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Ізюма 4 лютого
За попередніми даними, російські війська завдали удару ракетою "Іскандер": загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік, дані яких встановлюють.
Кількість постраждалих становить 55 людей, більшість з них — працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Водночас шестирічний хлопчик та 16-річна дівчина в середньому стані, а 14-річна дівчина — у важкому.
Також частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та вибито вікна у трьох житлових багатоквартирних будинках.
Нагадаємо, станом на 14:50 в Ізюмі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару.
Раніше Синєгубов повідомив, що росіяни поцілили в адміністративну будівлю в Ізюмі. Жодних військових об'єктів у тому районі не було.
Читайте Новини.LIVE!