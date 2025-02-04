Обстрел Изюма 4 февраля — россияне убили беременную женщину

Правоохранители стоят рядом с телами погибших из-за удара по Изюму. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Россияне днем 4 февраля совершили ракетную атаку по Изюму. Известно о пяти погибших, среди них — беременная женщина. Более полусотни человек пострадали.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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Как отмечают в прокуратуре, армия РФ нанесла удар ракетой по центру Изюма 4 февраля около 11:35. Попали в административное здание.

"Погибли пять человек: трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет и две молодые девушки в возрасте 19 и 18 лет. 19-летняя погибшая была при надежде", — говорится в сообщении.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также добавил, что установлены данные погибших в результате обстрела женщин.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Кроме того, 50 человек ранены — получили травмы различной степени тяжести. Среди них трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16 лет.

Из-за атаки поврежден ряд админзданий, жилые дома, автомобили. Сейчас поисково-спасательная операция завершена. Харьковская прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Напомним, в сети появились фото обломков ракеты, которой атаковали Изюм во вторник, февраля. Россияне выпустили по городу "Искандер".

Олег Синегубов показал фото последствий сегодняшнего обстрела Изюма Харьковской области. Спасательную операцию там уже завершили, под завалами людей нет.