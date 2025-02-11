Российская авиация ударила по Золочеву на Харьковщине — пострадали мирные жители

Спасатели ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Оккупанты атаковали днем, 11 февраля, Харьковскую область. Российские войска применили управляемые авиационные бомбы по Золочеву в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Харьковщины. Сегодня, около 11:27, враг нанес удар управляемыми авиабомбами по поселку Золочев. Один из боеприпасов попал в частный жилой дом.

В результате атаки ранения получили четыре человека, среди них 12-летний мальчик. На месте работают профильные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: Харьковская ОГА

Напомним, в Харькове раздавались взрывы в ночь с 10 на 11 февраля.

Также Харьковская область в течение суток находилась под обстрелами артиллерии и дронов - есть разрушения и пострадавшие.

Несколько дней назад в Харьковской области в результате вражеской атаки несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.