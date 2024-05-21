Россияне ударили авиабомбами по Золочеву в Харьковской области — есть многочисленные разрушения
Российские кафиры обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 21 мая.
Последствия вражеских ударов по Золочеву
Российская авиация сбросила КАБы по гражданской инфраструктуре в центре поселка. Под удар также попало дошкольное учебное заведение и рынок.
На месте ушибов произошли пожары площадью 400 и 1500 кв.м, а также многочисленные разрушения.
Пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден детский сад, рынок и дома.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, ночью россияне в очередной раз атаковали Харьков с беспилотников. В результате взрывов пострадали пять человек.
Также мы писали, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.
Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской области и Донбассе обостряется.
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