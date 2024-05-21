Россияне ударили авиабомбами по Золочеву в Харьковской области — есть многочисленные разрушения

Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Российские кафиры обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 21 мая.

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Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Последствия вражеских ударов по Золочеву

Российская авиация сбросила КАБы по гражданской инфраструктуре в центре поселка. Под удар также попало дошкольное учебное заведение и рынок.

На месте ушибов произошли пожары площадью 400 и 1500 кв.м, а также многочисленные разрушения.

Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден детский сад, рынок и дома.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, ночью россияне в очередной раз атаковали Харьков с беспилотников. В результате взрывов пострадали пять человек.

Также мы писали, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской области и Донбассе обостряется.