Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили авиабомбами по Золочеву в Харьковской области — есть многочисленные разрушения arrow

Россияне ударили авиабомбами по Золочеву в Харьковской области — есть многочисленные разрушения

21 мая 2024 18:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россияне ударили авиабомбами по Золочеву в Харьковской области — есть многочисленные разрушения
Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские кафиры обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 21 мая.

Читайте также:

 

разрушение Харьков
Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Последствия вражеских ударов по Золочеву

Российская авиация сбросила КАБы по гражданской инфраструктуре в центре поселка. Под удар также попало дошкольное учебное заведение и рынок.

На месте ушибов произошли пожары площадью 400 и 1500 кв.м, а также многочисленные разрушения.

 

атака Золочев
Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден детский сад, рынок и дома.

Обошлось без жертв и пострадавших.

 

атака Золочев
Последствия разрушений в Золочеве. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, ночью россияне в очередной раз атаковали Харьков с беспилотников. В результате взрывов пострадали пять человек.

Также мы писали, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской области и Донбассе обостряется.

российские войска
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
инфраструктура
война в Украине
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном