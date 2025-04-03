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Россияне ударили по дому в Харькове — пострадали дети

3 апреля 2025 22:39
Ольга Антоновская - редактор
Атака по Харькову 3 апреля — известно о пострадавших
Спасатель работает на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 3 апреля оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. Из-за обстрелов пострадали люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По словам главы города, дроны попали в двухэтажный дом в Новобаварском районе. В результате атаки возник сильный пожар.

"По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", — отметил Терехов.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 22:14. Перед тем жителей региона предупреждали об опасности применения ударных БПЛА.

Прошлой ночью оккупанты также обстреливали Харьков. В городе прозвучало не менее 14 взрывов, зафиксировано немалые повреждения.

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