Атака по Харькову 3 апреля — известно о пострадавших

Россияне ударили по дому в Харькове — пострадали дети
Вечером 3 апреля оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. Из-за обстрелов пострадали люди.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия обстрела Харькова 3 апреля
По словам главы города, дроны попали в двухэтажный дом в Новобаварском районе. В результате атаки возник сильный пожар.
"По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", — отметил Терехов.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 22:14. Перед тем жителей региона предупреждали об опасности применения ударных БПЛА.
Прошлой ночью оккупанты также обстреливали Харьков. В городе прозвучало не менее 14 взрывов, зафиксировано немалые повреждения.
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