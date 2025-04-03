Як працюють рятувальники у прифронтовому Харкові

Начальник караулу Артем Зіняк. Фото: скриншот

Вони розбирають завали після обстрілів, евакуйовують людей та гасять пожежі, що спалахують внаслідок постійних авіаударів. Рятувальники у Харкові щодня ризикують своїм життям заряди порятунку інших.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко дізналась, як працюють ДСНСники у прифронтовому Харкові.

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Начальник караулу Артем Зіняк розповідає, що професію обрав не випадково. Чоловік продовжив сімейну династію пожежників, адже його батько також працює в ДСНС.

"Я вирішив теж піти працювати (В ДСНС. — Ред.), щоб допомагати людям", — говорить рятувальник.

Артем каже, що найбільше запам'ятався момент, коли довелось ексгумувати тіла вбитих українців. Це сталося після звільнення Ізюму з окупації. Чоловік зазначає, що працівники ДСНС постійно першими прибувають на місця обстрілів. Аби зібратись та вирушити на порятунок людей, їм вистачає до хвилини часу. Та попри таку несамовиту відвагу, зізнається Артем, є те, про що мало хто говорить.

"Усім буває страшно під час виїздів. Усім рятувальникам однаково. Я не повірю, якщо хтось скаже, що немає такого. Однак, дійсно, зараз вже немає чого боятись. Ми вже звикли. До того ж в нашому місті все працює як один механізм", — каже Зіняк.

Рятувальники Харкова мають й свій талісман, його гордо показали нашій журналістці. Кішку, яку лагідно називають Анжела, врятував один з начальників караулу, коли вона була зовсім маленькою. Тепер пухнаста помічниця живе поруч зі своїми спасителями.

Нагадаємо, раніше ми показували наслідки чергової атаки росіян на Харків. По місту вдарили дроном "Молнія" в середу, 2 квітня.

Мешканка будинку у Харкові, куди поцілили російські окупанти, розповіла про обстріл. Жінка на момент удару перебувала на дев'ятому поверсі багатоповерхівки.