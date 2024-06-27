Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару
27 червня 2024 17:36
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Telegram
Росіяни вдарили по Київському району Харкова у четвер, 27 червня. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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Відомо, що чотири особи постраждали. Раніше повідомлялося про двох постраждалих. Чоловік отримав вибухове поранення з ураженням нижніх кінцівок. Ще у трьох людей спостерігається гостра реакція на стрес.
Раніше ми писали, що у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування балістики.
Крім того, внаслідок атак російських окупантів на Харківську область протягом останньої доби було поранено 12 людей.
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