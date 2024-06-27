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У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

27 червня 2024 17:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни вдарили по Київському району Харкова у четвер, 27 червня. Внаслідок атаки постраждали чотири людини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Відомо, що чотири особи постраждали. Раніше повідомлялося про двох постраждалих. Чоловік отримав вибухове поранення з ураженням нижніх кінцівок. Ще у трьох людей спостерігається гостра реакція на стрес.

Скриншот дописів Олега Синєгубова
Скриншот дописів Олега Синєгубова

Раніше ми писали, що у Харкові лунали вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування балістики. 

Крім того, внаслідок атак російських окупантів на Харківську область протягом останньої доби було поранено 12 людей.

війна
Харків
вибух
Україна
Харківська область
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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