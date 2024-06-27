Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 на Харків – що про неї відомо

Авіабомба ФАБ-500. Фото: defensehere.com

У четвер, 27 червня, росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

Про це повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков у коментарі Суспільному.

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Росіяни скинули ФАБ-500

27 червня близько 15:00 військові Російської Федерації скинули два авіаснаряди на Київський район Харкова, один із них не здетонував. За інформацією експертів ДСНС, це стало першим випадком використання росіянами п'ятитонної фугасної бомби з модулем планування та корекції (УМПК) у Харкові.

Фугасна авіабомба ФАБ-500 з УМПК вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовувала раніше Росія, була випущена з літака Су-34 з Травневого в Білгородській області. Вона пролетіла до місця влучення 65 кілометрів.

Одна з двох ФАБ-500, що вдарили по Харкові, з УМПК не вибухнула. За інформацією Фільчакова, рятувальники ДСНС витягли вибуховий пристрій і зараз витягують снаряд із подвір'я.

"УМПК — це нова технологія військових РФ. Це електронний модуль, крила, що підключаються до авіабомби. Туди задають координати через супутник і випускають із Білгородської області за координатами", — заявив Фільчаков.

Авіабомба ФАБ-500. Фото: Новини.LIVE

Авіабомба ФАБ-500. Фото: Новини.LIVE

За інформацією прокуратури Харківської області пошкоджень зазнали приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівля ДСНС. П'ять осіб отримали травми.

Один з снарядів ФАБ-500 з УМПК потрапив у стіну приватного житлового будинку і не вибухнув. На момент обстрілу в будинку перебував 10-річний хлопчик, який, на щастя, не постраждав.

Авіабомба, що не здетонувала. Фото: Харківська обласна прокуратура

Що відомо про ФАБ-500

ФАБ-500 – це авіаційна бомба радянського виробництва, яка була розроблена у 1954 році. Ця бомба обладнана фугасною боєголовкою і при вибуху утворює вирву діаметром 8,5 метра та глибиною 3 метри.

Військові літаки можуть скидати цю бомбу з висоти до 12 км. Швидкість, з якої падає бомба, коливається від 500 до 1900 кілометрів на годину.

Авіабомба ФАБ-500. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, росіяни обстріляли житловий квартал у місті Селідово, скинувши авіабомбу ФАБ-500.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харківській модифікованій керованій авіаційній бомбі КАБ-250 з УМПК.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги о 10-й ранку 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного з районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновано.