Обстрел Харьковщины авиабомбами 28 июня - что известно

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Telegram

В пятницу, 28 июня, оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Пока известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 28 июня

Россияне атаковали село Циркуны по меньшей мере тремя авиабомбами. Известно, что восемь человек получили ранения. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

В двух домах и хозяйственных постройках возникло возгорание, еще десять домов повреждено. Два российских КАБа попали по территории гражданского предприятия.

Скриншот сообщений Олега Синегубова

Напомним, вчера россияне ударили по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали четыре человека.

Впоследствии руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.