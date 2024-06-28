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Россияне ударили по Харьковской области авиабомбами — есть раненые

28 июня 2024 17:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Обстрел Харьковщины авиабомбами 28 июня - что известно
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 28 июня, оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Пока известно о восьми пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Россияне атаковали село Циркуны по меньшей мере тремя авиабомбами. Известно, что восемь человек получили ранения. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

В двух домах и хозяйственных постройках возникло возгорание, еще десять домов повреждено. Два российских КАБа попали по территории гражданского предприятия.

Скриншот сообщений Олега Синегубова
Скриншот сообщений Олега Синегубова

Напомним, вчера россияне ударили по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали четыре человека.

Впоследствии руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
Олег Синегубов
война в Украине
авиабомба

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