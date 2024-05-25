Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Мэр Харькова заявил о прилете в спальном районе города arrow

Мэр Харькова заявил о прилете в спальном районе города

25 мая 2024 16:13
обновлено: 16:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Мэр Харькова заявил о прилете в спальном районе города
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративный: depositphotos.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове в субботу, 25 мая, прогремели громкие взрывы. Известно, что враг нанес удар по спальному району города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 25 мая

В 16:02 Терехов сообщил о взрывах в городе.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:06 мэр заявил, что россияне ударили о спальном районе Харькова в плотной жилой застройке.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:16 Терехов отметил, что по предварительной информации оккупанты попали в гипермаркет.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:17 глава ОВА Олег Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской торговой инфраструктуре. На месте "прилета" произошел пожар.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот поста Олега Синегубова

В Харьковской области более семи часов идет воздушная тревога.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.

война
Харьков
взрыв
Харьковская область
ракета
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра