Мэр Харькова заявил о прилете в спальном районе города
В Харькове в субботу, 25 мая, прогремели громкие взрывы. Известно, что враг нанес удар по спальному району города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 25 мая
В 16:02 Терехов сообщил о взрывах в городе.
В 16:06 мэр заявил, что россияне ударили о спальном районе Харькова в плотной жилой застройке.
В 16:16 Терехов отметил, что по предварительной информации оккупанты попали в гипермаркет.
В 16:17 глава ОВА Олег Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской торговой инфраструктуре. На месте "прилета" произошел пожар.
В Харьковской области более семи часов идет воздушная тревога.
Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.
Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.
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