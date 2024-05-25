Мэр Харькова заявил о прилете в спальном районе города

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративный: depositphotos.com

В Харькове в субботу, 25 мая, прогремели громкие взрывы. Известно, что враг нанес удар по спальному району города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 25 мая

В 16:02 Терехов сообщил о взрывах в городе.

Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:06 мэр заявил, что россияне ударили о спальном районе Харькова в плотной жилой застройке.

Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:16 Терехов отметил, что по предварительной информации оккупанты попали в гипермаркет.

Скриншот поста Игоря Терехова

В 16:17 глава ОВА Олег Синегубов заявил, что враг ударил по гражданской торговой инфраструктуре. На месте "прилета" произошел пожар.

Скриншот поста Олега Синегубова

В Харьковской области более семи часов идет воздушная тревога.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.