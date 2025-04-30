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Росіяни вдарили по Південному — серед постраждалих діти

30 квітня 2025 13:57
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ атакувала Південне — кількість постраждалих зросла до шести
Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти середи, 30 квітня, атакували місто Південне Харківської області. Кількість постраждалих через обстріл збільшилася до шести людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"Дві дівчинки віком 11 та 15 років, а також 65-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворога ударними БпЛА по місту Південне сьогодні вранці", — йдеться у повідомленні.

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Поліція документує наслідки. Фото: Нацполіція
Поліція на місці влучань у Південному: фіксують докази воєнного злочину
Правоохоронці біля пошкодженої будівлі. Фото: Нацполіція​​​​
Окупанти вдарили дронами по цивільних об’єктах у Південному
Поліція біля вирви. Фото: Нацполіція
У Південному пошкоджено житлові будинки, вигоріли автомобілі, зруйновано конструктції споруд
Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Таким чином кількість постраждалих станом на зараз зросла до шести людей.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вчора вночі Росія атакувала Харків дронами, постраждали 47 людей.

Також ворог обстріляв Харків цієї ночі — Новини.LIVE побували на місці події.

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