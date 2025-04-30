РФ атакувала Південне — кількість постраждалих зросла до шести

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в ніч проти середи, 30 квітня, атакували місто Південне Харківської області. Кількість постраждалих через обстріл збільшилася до шести людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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"Дві дівчинки віком 11 та 15 років, а також 65-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворога ударними БпЛА по місту Південне сьогодні вранці", — йдеться у повідомленні.

Поліція документує наслідки. Фото: Нацполіція

Правоохоронці біля пошкодженої будівлі. Фото: Нацполіція​​​​

Поліція біля вирви. Фото: Нацполіція

Поліція на місці атаки. Фото: Нацполіція

Таким чином кількість постраждалих станом на зараз зросла до шести людей.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вчора вночі Росія атакувала Харків дронами, постраждали 47 людей.

Також ворог обстріляв Харків цієї ночі — Новини.LIVE побували на місці події.