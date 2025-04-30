РФ атакувала Південне — кількість постраждалих зросла до шести

Росіяни вдарили по Південному — серед постраждалих діти
Російські війська в ніч проти середи, 30 квітня, атакували місто Південне Харківської області. Кількість постраждалих через обстріл збільшилася до шести людей.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Південне 30 квітня
"Дві дівчинки віком 11 та 15 років, а також 65-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворога ударними БпЛА по місту Південне сьогодні вранці", — йдеться у повідомленні.
Таким чином кількість постраждалих станом на зараз зросла до шести людей.
Нагадаємо, вчора вночі Росія атакувала Харків дронами, постраждали 47 людей.
Також ворог обстріляв Харків цієї ночі — Новини.LIVE побували на місці події.
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