РФ атаковала Пивденное - количество пострадавших возросло до шести

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в ночь на среду, 30 апреля, атаковали город Пивденное Харьковской области. Количество пострадавших из-за обстрела увеличилось до шести человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"Две девочки в возрасте 11 и 15 лет, а также 65-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате атаки врага ударными БпЛА по городу Пивденное сегодня утром", — говорится в сообщении.

Полиция документирует последствия: Нацполиция

Правоохранители возле поврежденного здания. Фото: Нацполиция

Полиция возле воронки. Фото: Нацполиция

Полиция на месте атаки. Фото: Нацполиция

Таким образом количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до шести человек.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, вчера ночью Россия атаковала Харьков дронами, пострадали 47 человек.

Также враг обстрелял Харьков этой ночью — Новини.LIVE побывали на месте происшествия.