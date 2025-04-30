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Россияне ударили по Пивденному — среди пострадавших дети

30 апреля 2025 13:57
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ атаковала Пивденное - количество пострадавших возросло до шести
Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на среду, 30 апреля, атаковали город Пивденное Харьковской области. Количество пострадавших из-за обстрела увеличилось до шести человек.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"Две девочки в возрасте 11 и 15 лет, а также 65-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате атаки врага ударными БпЛА по городу Пивденное сегодня утром", — говорится в сообщении.

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Таким образом количество пострадавших по состоянию на сейчас возросло до шести человек.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, вчера ночью Россия атаковала Харьков дронами, пострадали 47 человек.

Также враг обстрелял Харьков этой ночью — Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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