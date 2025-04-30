Харків атакували дрони 29 квітня — вже є 45 постраждалих

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківської області

Пізно ввечері 29 квітня Харків зазнав масованої атаки ворожих безпілотників. Близько 22:00 в місті пролунали потужні вибухи. Відомо, що кількість постраждалих збільшилась. Люди мають травми різного ступеня важкості, частину з них госпіталізували.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відомо, що під ударами опинилися Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони. У Салтівському районі, за попередніми даними, внаслідок влучання дрона зайнявся приватний будинок.

За інформацією ДСНС, атака призвела до масштабних наслідків: зруйновані житлові будинки, гаражі, пошкоджені інфраструктурні об'єкти та автомобілі. У різних районах Харкова сталося щонайменше 10 пожеж, які ліквідовували підрозділи рятувальників.

Станом на 07:00 ранку 30 квітня, за офіційною інформацією голови Харківської ОВА, кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 45 осіб. Серед них — двоє дітей та вагітна жінка. 31 людина зазнала гострої реакції на стрес, ще 14 — отримали поранення, п’ятеро були шпиталізовані.

Пожежі та руйнування. Фото: ДСНС Харківщини

Для допомоги потерпілим до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 13 бригад екстреної медичної допомоги. Також на місцях працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, у Харкові 29 квітня близько о 22:00 почали лунати перші вибухи від атаки безпілотників.

Внаслідок серії атак дронів-камікадзе у місті виникло кілька пожеж та серйозні руйнування. В ДСНС показали кадри наслідків атаки Росії.

У перші години атаки мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки вибухів та скільки ударів щонаймаенше здійснила Росія.