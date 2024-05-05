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Россияне ударили по центральной части Харькова — есть раненные

5 мая 2024 14:37
обновлено: 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне ударили по центральной части Харькова — есть раненные
Дым в небе над Харьковом. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 5 мая, нанесли удар по центральной части Харькова. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых", — отметил городской голова.

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Скриншот поста Терехова

В то же время глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

"По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры", — написал он.

Профильные службы продолжают осмотр на месте обстрела.

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Скриншот поста Синегубова

Обновлено 14:50 Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших в результате удара увеличивается. Сейчас известно о пяти раненых.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, в Пасхальную ночь россияне в очередной раз атаковали Харьков, использовав дроны-камикадзе. Враг повредил 80 жилых домов.

Также 4 мая вражеские войска сбросили авиационную бомбу на Харьков. Известно о шести пострадавших из-за обстрела.

Кроме того, вчера российские СМИ сообщили, что авиабомба, которую россияне планировали сбросить на Харьков, упала на частный дом в Белгороде.

Харьков
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ранение
авиабомба

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