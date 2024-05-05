Россияне ударили по центральной части Харькова — есть раненные
Российские войска в воскресенье, 5 мая, нанесли удар по центральной части Харькова. В результате вражеской атаки известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 5 мая
"Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых", — отметил городской голова.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.
"По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры", — написал он.
Профильные службы продолжают осмотр на месте обстрела.
Обновлено 14:50 Позже Терехов уточнил, что количество пострадавших в результате удара увеличивается. Сейчас известно о пяти раненых.
Напомним, в Пасхальную ночь россияне в очередной раз атаковали Харьков, использовав дроны-камикадзе. Враг повредил 80 жилых домов.
Также 4 мая вражеские войска сбросили авиационную бомбу на Харьков. Известно о шести пострадавших из-за обстрела.
Кроме того, вчера российские СМИ сообщили, что авиабомба, которую россияне планировали сбросить на Харьков, упала на частный дом в Белгороде.
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