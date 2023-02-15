Обстріл Куп'янська 15 лютого: подробиці та фото наслідків

Росіяни вдарили "Ураганами" по Куп'янську: у прокуратурі розповіли про наслідки
Військові росії вкотре обстріляли Куп’янськ. Прокурори задокументували наслідки.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
-
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь дня всіх закоханих
-
Протести у Нідерландах "через зброю для України": фактчекери викрили чергову маніпуляцію росії
-
ООН просить для України 5,6 млрд доларів гуманітарної допомоги
-
В Київській області лунає повітряна тривога: повідомляють про роботу ППО
-
Чи можуть мобілізувати хворих на гіпертонію: що говорить закон
-
Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених
-
На Харкіщині може з'явитись село Залужне
-
Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї
-
На Одещині вступає в дію заборона вилову щуки: відколи й що загрожує порушникам
-
У Британії сумніваються щодо передачі Україні винищувачів найближчим часом
Подробиці обстрілу
Як зазначається у повідомленні, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 15 лютого близько 7:00 ранку окупаційні війська обстріляли Куп’янськ з реактивних систем залпового вогню "Ураган".
Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники обстріляли не менше 20 населених пунктів у Харківській області.
Також повідомлялося, що на Харківщині прикордонники допомогли збити два безпілотники рф.