Обстріл Куп'янська 15 лютого: подробиці та фото наслідків

Наслідки обстрілу Куп'янська 15 лютого

Військові росії вкотре обстріляли Куп’янськ. Прокурори задокументували наслідки.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці обстрілу

Як зазначається у повідомленні, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 лютого близько 7:00 ранку окупаційні війська обстріляли Куп’янськ з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники обстріляли не менше 20 населених пунктів у Харківській області.

Також повідомлялося, що на Харківщині прикордонники допомогли збити два безпілотники рф.