Обстрел Купянская 15 февраля: подробности и фото последствий

Россияне ударили "Ураганами" по Купянску: в прокуратуре рассказали о последствиях
Военные россии еще раз обстреляли Купянск. Прокуроры задокументировали последствия.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
-
В россии за "шпионаж" на 16 лет посадили гражданина Украины
-
Леди Гага показала первое фото фильма "Джокер 2", в котором она играет Харли Квинн
-
"Зло проиграло": Зеленский показал, что происходит на фронте в Украине
-
В Госэнергонадзоре назвали условие, при котором прекратятся отключения света
-
Одесские полицейские предупреждают о мошеннических схемах на социальных выплатах
-
Суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы
-
Харьковчанина задержали из-за запуска фейерверков в День Влюбленных
-
Фон дер Ляен рассказала, что войдет в десятый пакет антироссийских санкций ЕС
-
Большие деньги: Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму
-
Раскрыта причина сосредоточения вражеских войск под Мариуполем
Подробности обстрела
Как отмечается в сообщении, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 15 февраля около 7:00 утра оккупационные войска обстреляли Купянск из реактивных систем залпового огня "Ураган".
Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
Напомним, за минувшие сутки российские захватчики обстреляли не менее 20 населённых пунктов в Харьковской области.
Также сообщалось, что на Харьковщине пограничники помогли сбить два беспилотника россии.