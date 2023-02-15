Обстрел Купянская 15 февраля: подробности и фото последствий

Последствия обстрела Купянска 15 февраля

Военные россии еще раз обстреляли Купянск. Прокуроры задокументировали последствия.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Подробности обстрела

Как отмечается в сообщении, при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 15 февраля около 7:00 утра оккупационные войска обстреляли Купянск из реактивных систем залпового огня "Ураган".

Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Напомним, за минувшие сутки российские захватчики обстреляли не менее 20 населённых пунктов в Харьковской области.

Также сообщалось, что на Харьковщине пограничники помогли сбить два беспилотника россии.