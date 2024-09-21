Авиаудары по Харькову – по состоянию на утро 21 сентября известно об 11 раненых

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Российские захватчики второй раз за сутки атаковали Харьков авиационными бомбами. От очередной вражеской атаки пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетние.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 21 сентября.

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"Вечером 20 сентября зафиксированы взрывы на территории гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

По данным спасателей, известно об 11 пострадавших, из которых трое — несовершеннолетние. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

Пожарные потушили возгорание в легковом автомобиле и сухую траву на двух локациях общей площадью более 1 гектара. Для ликвидации последствий привлекалось 17 единиц техники и 70 спасателей.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Напомним, вчера вечером россияне трижды ударили по Харькову. Известно о пяти пострадавших, среди которых 10-летний ребенок.

Также Харьковская прокуратура опубликовала видео момента падения российского КАБа на город.