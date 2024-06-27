Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 на Харьков – что о ней известно

Авиабомба ФАБ-500. Фото: defensehere.com

В четверг, 27 июня, россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.

Об этом сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков в комментарии Суспільному.

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Россияне сбросили ФАБ-500

27 июня в 15:00 военные Российской Федерации сбросили два авиаснаряда на Киевский район Харькова, один из них не сдетонировал. По информации экспертов ГСЧС, это стало первым случаем использования россиянами пятитонной фугасной бомбы с модулем планирования и коррекции (УМПК) в Харькове.

Фугасная авиабомба ФАБ-500 с УМПК вдвое мощнее КАБ- и ФАБ-250, которые использовала ранее Россия, была выпущена из самолета Су-34 из Майского в Белгородской области. Она пролетела к месту попадания 65 километров.

Одна из двух ударивших по Харькову ФАБ-500 из УМПК не взорвалась. По информации Фильчакова, спасатели ГСЧС извлекли взрывное устройство и сейчас извлекают снаряд из площадки.

"УМПК — это новая технология военных РФ. Это электронный модуль, крылья, подключаемые к авиабомбе. Туда задают координаты через спутник и выпускают из Белгородской области по координатам.", — заявил Фильчаков.

Авиабомба ФАБ-500. Фото: Новини.LIVE

Авиабомба ФАБ-500. Фото: Новини.LIVE

По информации прокуратуры Харьковской области, повреждения получили частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС. Пять человек получили травмы.

Один из снарядов ФАБ-500 из УМПК попал в стену частного жилого дома и не взорвался. На момент обстрела в доме находился 10-летний мальчик, к счастью, не пострадавший.

Авиабомба, которая не сдетонировала. Фото: Харьковская областная прокуратура

Что известно о ФАБ-500

ФАБ-500 – это авиационная бомба советского производства, которая была разработана в 1954 году. Эта бомба оборудована фугасной боеголовкой и при взрыве образует воронку диаметром 8,5 метра и глубиной 3 метра.

Военные самолеты могут сбрасывать эту бомбу с высоты до 12 километров. Скорость, с которой падает бомба, колеблется от 500 до 1900 километров в час.

Авиабомба ФАБ-500. Фото: росЗМІ

Напомним, россияне обстреляли жилищный квартал в городе Селидово, сбросив авиабомбу ФАБ-500.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харьковской модифицированной управляемой авиационной бомбой КАБ-250 с УМПК.

Также мы писали, что во время воздушной тревоги в 10 утра 25 июня враг КАБами обстрелял Харьков. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.

Добавим, что недавно мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо ООН с просьбой помочь прекратить российские обстрелы города и области. По его словам, около 800 образовательных объектов Харькова разрушены.