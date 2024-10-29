Купянск атакуют УАБами, россияне в трех километрах от города, — МВА

Российские захватчики. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские войска вплотную приблизились к Купянску Харьковской области. Захватчики находятся в трех километрах от города.

Об этом сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 29 октября.

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По словам Беседина, город Купянск подвергается российским обстрелам, что приводит к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

"Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью в полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", — отметил он.

По словам главы горадминистрации, несмотря на сложную ситуацию, на правом берегу Купянска все еще функционируют некоторые учреждения и предоставляются коммунальные услуги.

Однако, как подчеркивает Беседин, предсказать дальнейшее развитие событий становится все труднее. Эвакуация жителей продолжается.

Напомним, на прошлой неделе российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Были попадания в районе магазина и местного рынка. А в сети опубликовали кадры, как выглядит центр населенного пункта сейчас.

Также мы писали, что в Харьковской области идет эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района.