Атака безпілотників на Харківську область 21 грудня — що відомо

Працівники ДСНС на місці прильоту. Фото: скриншот

Росіяни атакували Харків та населений пункт в області. Вони застосували безпілотники типу "Герань-2" та Shahed, які влучили у цивільні об'єкти.

Про це повідомив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

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Подробиці ворожої атаки

Вибух пролунав о 23:40, 20 грудня. Це був другий удар по Харкову за добу.

"Сталося влучання у Київському районі біля приватної житлової забудови. Попередньо для обстрілу використали БпЛА "Герань-2" Влучання самого безпілотника відбулося в дерево, тому цивільні об'єкти пошкоджено несуттєво, але десятки будинків отримали пошкодження фасаду, вибито шибки та вікна", — сказав Дмитро Чубенко.

До медиків звернулося двоє осіб, одна з яких є жінка похилого віку. У них гостра реакція на стрес.

Також о 23:20 росіяни здійснили удар "Шахедом" по цивільному підприємству на Харківщині.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти застосували ракету "Іскандер" по Шевченковому на Харківщині.

Також ввечері, 20 грудня, безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові.