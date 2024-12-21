Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині arrow

Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині

21 грудня 2024 07:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака безпілотників на Харківську область 21 грудня — що відомо
Працівники ДСНС на місці прильоту. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росіяни атакували Харків та населений пункт в області. Вони застосували безпілотники типу "Герань-2" та Shahed, які влучили у цивільні об'єкти.

Про це повідомив речник Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

Читайте також:

Подробиці ворожої атаки

Вибух пролунав о 23:40, 20 грудня. Це був другий удар по Харкову за добу. 

"Сталося влучання у Київському районі біля приватної житлової забудови. Попередньо для обстрілу використали БпЛА "Герань-2" Влучання самого безпілотника відбулося в дерево, тому цивільні об'єкти пошкоджено несуттєво, але десятки будинків отримали пошкодження фасаду, вибито шибки та вікна", — сказав Дмитро Чубенко. 

До медиків звернулося двоє осіб, одна з яких є жінка похилого віку. У них гостра реакція на стрес. 

Також о 23:20 росіяни здійснили удар "Шахедом" по цивільному підприємству на Харківщині.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти застосували ракету "Іскандер" по Шевченковому на Харківщині.

Також ввечері, 20 грудня, безпілотник "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові.

Харків вибух Харківська область атака БпЛА

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 Переплачена субсидія — хто повертатиме гроші державі у 2025 році

08:29 У Львові судили чоловіка за помсту дівчині пікантним відео

08:22 У Казані безпілотник влучив у багатоповерхівку — відео

08:02 В Ізяславі жінка пошкодила авто ТЦК — як її вирішив покарати суд

08:01 Чи варто чекати на сніг — синоптики дали прогноз на Різдво

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:01 ЗСУ здійснили інноваційну атаку дронами по окупантах — деталі

07:46 Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині

07:43 На КПП з трьома країнами великі черги з авто — ситуація вранці

07:30 Покарання за порушення комендантської години — як штрафуватимуть

07:27 Поліція затримала підозрюваного в наїзді на натовп у Магдебурзі

08:45 Переплачена субсидія — хто повертатиме гроші державі у 2025 році

08:29 У Львові судили чоловіка за помсту дівчині пікантним відео

08:22 У Казані безпілотник влучив у багатоповерхівку — відео

08:02 В Ізяславі жінка пошкодила авто ТЦК — як її вирішив покарати суд

08:01 Чи варто чекати на сніг — синоптики дали прогноз на Різдво

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

08:01 ЗСУ здійснили інноваційну атаку дронами по окупантах — деталі

07:46 Росіяни застосували безпілотники по цивільних на Харківщині

07:43 На КПП з трьома країнами великі черги з авто — ситуація вранці

07:30 Покарання за порушення комендантської години — як штрафуватимуть

07:27 Поліція затримала підозрюваного в наїзді на натовп у Магдебурзі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня