Атака беспилотников на Харьковскую область 21 декабря — что известно

Работники ГСЧС на месте прилета. Фото: скриншот

Россияне атаковали Харьков и населённый пункт в области. Они применили беспилотники типа "Герань-2" и Shahed, попавшие в гражданские объекты.

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Подробности вражеской атаки

Взрыв раздался в 23:40, 20 декабря. Это был второй удар по Харькову в сутки.

"Произошло попадание в Киевском районе возле частной жилой застройки. Предварительно для обстрела использовали БпЛА "Герань-2" Попадание самого беспилотника произошло в дерево, поэтому гражданские объекты повреждены несущественно, но десятки домов получили повреждения фасада, выбиты стекла и окна", — сказал Дмитрий Чубенко.

К медикам обратились два человека, одним из которых является пожилая женщина. У них острая реакция на стресс.

Также в 23:20 россияне нанесли удар "Шахедом" по гражданскому предприятию в Харьковской области.

Напомним, несколько дней назад оккупанты применили ракету "Искандер" по Шевченковскому на Харьковщине.

Также вечером, 20 декабря, беспилотник "Шахед" попал в многоэтажку в Харькове.