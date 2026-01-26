Вибухи у Харкові 25 січня — росіяни завдали ракетного удару

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову — деталі
Російські війська ввечері 26 січня атакували Харків. Ворог завдав по місту ракетного удару.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 26 січня
Оновлено 19:38. Міський голова розповів, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Він наголосив, що окупанти продовжують атаку на Харків і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
О 19:19 Терехов повідомив, що росіяни вдарили ударними БпЛА по Індустріальному районі Харкова.
За кілька хвилин мер додав, що армія РФ завдала по місту ракетного удару. Наразі усі наслідки уточнюються. Інформація про постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо, 25 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок влучання ворожого дрона є постраждалі.
Того ж дня армія РФ вдарила дронами по Слобідському районі Харкова. На місці працювали екстерні служби.
Читайте Новини.LIVE!