Вибухи у Харкові 25 січня — росіяни завдали ракетного удару

Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська ввечері 26 січня атакували Харків. Ворог завдав по місту ракетного удару.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 26 січня

Оновлено 19:38. Міський голова розповів, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Він наголосив, що окупанти продовжують атаку на Харків і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису Ігоря Терехова

О 19:19 Терехов повідомив, що росіяни вдарили ударними БпЛА по Індустріальному районі Харкова.

Скриншот допису Ігоря Терехова

За кілька хвилин мер додав, що армія РФ завдала по місту ракетного удару. Наразі усі наслідки уточнюються. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 25 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок влучання ворожого дрона є постраждалі.

Того ж дня армія РФ вдарила дронами по Слобідському районі Харкова. На місці працювали екстерні служби.