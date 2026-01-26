Відео
Україна
Головна Харків Росіяни завдали ракетного удару по Харкову — деталі

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:33
Вибухи у Харкові 25 січня — росіяни завдали ракетного удару
Рятувальник гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська ввечері 26 січня атакували Харків. Ворог завдав по місту ракетного удару.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харкова 26 січня

Оновлено 19:38. Міський голова розповів, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Він наголосив, що окупанти продовжують атаку на Харків і закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях. 

Атака на Харків 26 січня
Скриншот допису Ігоря Терехова

О 19:19 Терехов повідомив, що росіяни вдарили ударними БпЛА по Індустріальному районі Харкова. 

Обстріл Харкова 26 січня
Скриншот допису Ігоря Терехова

За кілька хвилин мер додав, що армія РФ завдала по місту ракетного удару. Наразі усі наслідки уточнюються. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Удар по Харкову 26 січня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 25 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок влучання ворожого дрона є постраждалі.

Того ж дня армія РФ вдарила дронами по Слобідському районі Харкова. На місці працювали екстерні служби. 

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
