Взрывы в Харькове 25 января — россияне нанесли ракетный удар

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером 26 января атаковали Харьков. Враг нанес по городу ракетный удар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Харькова 26 января

Обновлено 19:38. Городской голова рассказал, что в результате вражеского обстрела города есть пострадавшие. Он отметил, что оккупанты продолжают атаку на Харьков и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В 19:19 Терехов сообщил, что россияне ударили ударными БпЛА по Индустриальному району Харькова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Через несколько минут мэр добавил, что армия РФ нанесла по городу ракетный удар. Сейчас все последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, 25 января россияне атаковали многоэтажку в Харькове. В результате попадания вражеского дрона есть пострадавшие.

В тот же день армия РФ ударила дронами по Слободскому району Харькова. На месте работали экстренные службы.