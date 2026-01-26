Взрывы в Харькове 25 января — россияне нанесли ракетный удар

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову — детали
Российские войска вечером 26 января атаковали Харьков. Враг нанес по городу ракетный удар.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 26 января
Обновлено 19:38. Городской голова рассказал, что в результате вражеского обстрела города есть пострадавшие. Он отметил, что оккупанты продолжают атаку на Харьков и призвал местных жителей находиться в укрытиях.
В 19:19 Терехов сообщил, что россияне ударили ударными БпЛА по Индустриальному району Харькова.
Через несколько минут мэр добавил, что армия РФ нанесла по городу ракетный удар. Сейчас все последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, 25 января россияне атаковали многоэтажку в Харькове. В результате попадания вражеского дрона есть пострадавшие.
В тот же день армия РФ ударила дронами по Слободскому району Харькова. На месте работали экстренные службы.
