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Россияне уничтожили типографию в Харькове — детали от спасателей

23 мая 2024 14:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время обстрела Харькова 23 мая была разрушена типография
Спасатели на месте атаки. Фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в комментарии Новини.LIVE.

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"Враг сегодня нанес ракетные удары по Харькову и пригороду. Ракеты попали в производственное здание — типографию. Произошло разрушение перекрытия здания, а также пожар на площади около 500 кв. м", — сказал Василенко.

По его словам, на место происшествия сразу прибыли спасатели, полицейские и медики. Первоначально были эвакуированы пострадавшие работники, их госпитализировали. После чего подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, поскольку огонь быстро распространился — горела бумага, книги и печатные изделия.

"Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов огня. Было привлечено шесть единиц техники и около 40 спасателей. По последним данным, семь человек погибли и около 16 пострадали", — добавил спикер ГСЧС.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что враг бил именно по гражданской инфраструктуре, ведь в местах попаданий и рядом с ними нет ни одного военного объекта.

Также он обнародовал кадры последствий утренней массированной ракетной атаки России по Харькову.

Харьков
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