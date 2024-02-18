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За минулу добу ворог 50 разів обстріляв Харківщину, — ОВА

18 лютого 2024 10:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За минулу добу ворог 50 разів обстріляв Харківщину, — ОВА
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові протягом минулої доби понад 50 разів обстріляли Харківську область. Внаслідок агресії РФ було зруйновано цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 18 лютого.

Обстріли Харківщини 

За словами Синєгубова, для обстрілів ворог використовував КАБи, ракети С-300 та артилерію. Внаслідок атак зруйнована виключно цивільна інфраструктура.

  • О 12:30 відбувся обстріл шістьома КАБами села Чорне Купʼянського району, після чого тривалий час працювала артилерія.

Там знищено будівлю ліцею, понад 20 приватних житлових будинків.

  • О 13.00 окупанти з гелікоптерів вдарили по селу Сотницький Козачок, яке розташоване практично на лінії кордону.

Внаслідок удару було пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв. 

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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
  • Близько 13:20 окупанти вдарили КАБами по Куп’янську.

Через влучання в три двоповерхові будинки одна жінка загинула, поранень зазнали п'ятеро людей.

Зазначається, що пошкоджені понад 10 приватних будинків, гаражний кооператив та будівлі цивільних підприємств. 

  • О 14:50 відбувся обстріл ракетами С-300 по околицях Циркунів. 
  • О 15:41 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів горів будинок. 
  • О 16:50 в селі Загризове Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок.
  • О 17:54 в Куп’янську зафіксоване влучання у цивільне комунальне підприємство.

Там горіли пластикові труби та шість одиниць автотракторної техніки. Водночас вибухом були пошкоджені 10 будівель.

  • О 16:05 стався обстріл з систем С-300 по смт Приколотному Куп’янського району. 

У населеному пункті пошкоджена будівля ліцею та щонайменше сім приватних будинків.

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Наслідки обстрілів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
  • Близько 20:00 внаслідок обстрілу села Сенькове Куп’янського району поранення отримали дві жінки 26 та 29 років. 
  • О 00:15 відбувся ворожий обстріл Богодуховаю

У місті зруйновані нежитлові господарчі будівлі, адміністративні будівлі та знищені три автомобілі. 

  • Після 2:00 окупанти завдавали ударів КАБами по селу Петропавлівка, обійшлося без постраждалих.
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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, за добу 17 лютого ворог 10 разів обстріляв Харківський регіон. Окупанти цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.

Також ми писали, що російські війська скинули п'ять авіабомб на житлові квартали Куп'янська 17 лютого. Триває ліквідація наслідків обстрілу. 

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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