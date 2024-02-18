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У Куп'янську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

18 лютого 2024 14:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Куп'янську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини
Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару по Куп'янську, що в Харківській області. Як відомо, російські війська скинула на житлові квартали міста авіабомби 17 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області в неділю, 18 лютого.

Наслідки російських авіаударів по Куп'янську

Відомо, що через російський обстріл було зруйновано три двоповерхових житлових будинки. Також постраждав і приватний сектор. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

"Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані", — запевнили у повідомленні.

наслідки обстрілів у Харківській області
Рятувальник на місці авіаудару в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

Скільки людей постраждало

Загалом рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей, які отримали поранення та нині перебувають у лікарнях. 

Крім того, бійці ДСНС деблокували з-під завалів тіла двох загиблих, а саме жінки та фрагменти тіла, за попередньою інформацією, чоловіка. 

наслідки обстрілів у Харківській області
Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються. 

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу обстріляли Харківську область понад 50 разів. Через агресію РФ було зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. 

Також ми писали, що в Куп'янську вчора, 17 лютого, дістали з-під завалів тіло однієї жінки

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Харківська область
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Куп'янськ
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