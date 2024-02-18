У Куп'янську рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару по Куп'янську, що в Харківській області. Як відомо, російські війська скинула на житлові квартали міста авіабомби 17 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області в неділю, 18 лютого.

Наслідки російських авіаударів по Куп'янську

Відомо, що через російський обстріл було зруйновано три двоповерхових житлових будинки. Також постраждав і приватний сектор.

Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

"Понівечені щонайменше 10 приватних осель. Також внаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були ліквідовані", — запевнили у повідомленні.

Рятувальник на місці авіаудару в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

Скільки людей постраждало

Загалом рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей, які отримали поранення та нині перебувають у лікарнях.

Крім того, бійці ДСНС деблокували з-під завалів тіла двох загиблих, а саме жінки та фрагменти тіла, за попередньою інформацією, чоловіка.

Рятувальники розбирають завали на місці авіаударів РФ в Куп'янську. Фото: ДСНС в Харківській області

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу обстріляли Харківську область понад 50 разів. Через агресію РФ було зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

Також ми писали, що в Куп'янську вчора, 17 лютого, дістали з-під завалів тіло однієї жінки.