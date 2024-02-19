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Россияне снова обстреляли населенные пункты Харьковщины — какие повреждения

19 февраля 2024 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне снова обстреляли населенные пункты Харьковщины — какие повреждения
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Атака на Харьковщину 19 февраля

Российские захватчики нанесли обстрелы из минометов по населенным пунктам: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие.

В то же время авиаудары нанесли по селу Ольховатка, Петропавловка и Боровая.

В 09:00 Россия атаковала село Ольшана Купянского района. Информации о пострадавших нет.

В 11:00 в результате вражеских обстрелов в селе Боровая Изюмского района были повреждены два здания неработающих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом и медучреждение. Обошлось без пострадавших.

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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.

Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, унесший жизни нескольких человек. В сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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