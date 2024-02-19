Россияне снова обстреляли населенные пункты Харьковщины — какие повреждения

Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Атака на Харьковщину 19 февраля

Российские захватчики нанесли обстрелы из минометов по населенным пунктам: Казачья Лопань, Лукьянцы, Гатище, Николаевка и другие.

В то же время авиаудары нанесли по селу Ольховатка, Петропавловка и Боровая.

В 09:00 Россия атаковала село Ольшана Купянского района. Информации о пострадавших нет.

В 11:00 в результате вражеских обстрелов в селе Боровая Изюмского района были повреждены два здания неработающих учебных заведений, двухэтажный многоквартирный дом, частный дом и медучреждение. Обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.

Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, унесший жизни нескольких человек. В сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт.