Харьков атаковали дроны 29 апреля — уже есть 45 пострадавших

Российские дроны атаковали Харьков — сколько пострадавших
Поздно вечером 29 апреля Харьков подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Около 22:00 в городе прогремели мощные взрывы. Известно, что количество пострадавших увеличилось. Люди имеют травмы различной степени тяжести, часть из них госпитализировали.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Харьков подвергся массированному удару беспилотниками в ночь на 30 апреля
Известно, что под ударами оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы. В Салтовском районе, по предварительным данным, в результате попадания дрона загорелся частный дом.
По информации ГСЧС, атака привела к масштабным последствиям: разрушены жилые дома, гаражи, повреждены инфраструктурные объекты и автомобили. В разных районах Харькова произошло не менее 10 пожаров, которые ликвидировали подразделения спасателей.
По состоянию на 07:00 утра 30 апреля, по официальной информации председателя Харьковской ОГА, количество пострадавших в результате удара возросло до 45 человек. Среди них — двое детей и беременная женщина. 31 человек получил острую реакцию на стресс, еще 14 получили ранения, пятеро были госпитализированы.
Для помощи пострадавшим к ликвидации последствий обстрела было привлечено 13 бригад экстренной медицинской помощи. Также на местах работали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
Напомним, в Харькове 29 апреля около 22:00 начали раздаваться первые взрывы от атаки беспилотников.
В результате серии атак дронов-камикадзе в городе возникло несколько пожаров и серьезные разрушения. В ГСЧС показали кадры последствий атаки России.
В первые часы атаки мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях взрывов и сколько ударов по меньшей мере осуществила Россия.
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