Харьков атаковали дроны 29 апреля — уже есть 45 пострадавших

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Поздно вечером 29 апреля Харьков подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Около 22:00 в городе прогремели мощные взрывы. Известно, что количество пострадавших увеличилось. Люди имеют травмы различной степени тяжести, часть из них госпитализировали.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Известно, что под ударами оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы. В Салтовском районе, по предварительным данным, в результате попадания дрона загорелся частный дом.

По информации ГСЧС, атака привела к масштабным последствиям: разрушены жилые дома, гаражи, повреждены инфраструктурные объекты и автомобили. В разных районах Харькова произошло не менее 10 пожаров, которые ликвидировали подразделения спасателей.

По состоянию на 07:00 утра 30 апреля, по официальной информации председателя Харьковской ОГА, количество пострадавших в результате удара возросло до 45 человек. Среди них — двое детей и беременная женщина. 31 человек получил острую реакцию на стресс, еще 14 получили ранения, пятеро были госпитализированы.

Пожары и разрушения. Фото: ГСЧС Харьковской области

Для помощи пострадавшим к ликвидации последствий обстрела было привлечено 13 бригад экстренной медицинской помощи. Также на местах работали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Напомним, в Харькове 29 апреля около 22:00 начали раздаваться первые взрывы от атаки беспилотников.

В результате серии атак дронов-камикадзе в городе возникло несколько пожаров и серьезные разрушения. В ГСЧС показали кадры последствий атаки России.

В первые часы атаки мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях взрывов и сколько ударов по меньшей мере осуществила Россия.