Російські обстріли Харківщини за добу — де найгірша ситуація

Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: t.me/s/synegubov

Окупанти атакували Харківщину з артилерії, мінометів, авіації, ракетами та дронами протягом минулої доби. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, та ще дев'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у п'ятницю, 29 березня.

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Під артилерійським та мінометним вогнем ворога опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Ветеринарне, Висока Яруга, Красне, Синьківка, Степова. Авіаударів РФ зазнали Борова та Куп‘янськ.

Окупанти обстріляли ракетами Х-35У Високий Харківського району. В селі пошкоджені 11 приватних будинків, поранення дістала 70-річна місцева мешканка.

На Курилівку загарбники скинули КАБи. В результаті авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Серед постраждалих жінки 53 та 55 років. Через влучання авіабомб також пошкоджено три квартири у Куп'янську. Поранення дістали двоє чоловіків.

"Внаслідок обстрілу с. Моначинівка Куп’янського району пошкоджено 2 приватні будинки та господарчу споруду. Внаслідок отриманих травм загинула 57-річна жінка. 31-річний чоловік отримав поранення", — йдеться в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу на Харківщині. Фото: t.me/s/synegubov

Противник скинув снаряд з FPV-дрона на центр первинної медичної допомоги у Вовчанську, внаслідок чого пошкоджено дах будівлі. Відомо про одного 59-річного загиблого.

В Ізюмському районі 53-річний чоловік у лісі дістав мінно-вибухові травми, його направили до лікарні. У Вовчанську також стався масований артобстріл, через що в місті пошкоджено 10 приватних будинків, дві цивільні автівки. У двох чоловіків віком 48 та 60 років вогнепальні та вибухові травми.

За добу вибухотехнікам ДСНС вдалося розмінувати 32,75 га території, а також вони знешкодили 339 вибухонебезпечних предметів.

За даними Синєгубова, з двох громад вже евакуйовано 159 дітей. Йдеться про Вільхуватську — 39 дітей та Великобурлуцьку — 120 дітей.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 28 березня Вовчанську та селі Мочанівка Харківської області пролунали вибухи. Внаслідок російського обстрілу є загиблі та поранені.

Раніше ми писали, що 27 березня у результаті ворожого обстрілу селища Борова на Харківщині загинула 12-річна дитина.