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Российские обстрелы Харьковщины за сутки — где самая плохая ситуация

29 марта 2024 09:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российские обстрелы Харьковщины за сутки — где самая плохая ситуация
Разрушения в доме в результате обстрела. Фото: t.me/s/synegubov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупанты атаковали Харьковщину из артиллерии, минометов, авиации, ракетами и дронами за прошедшие сутки. В результате вражеских обстрелов погибли два человека и еще девять получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 29 марта.

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Под артиллерийским и минометным огнем врага оказались около 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное, Синьковка, Степное. Авиаударам РФ подверглись Борова и Купянск.

Оккупанты обстреляли ракетами Х-35У Высокий Харьковского района. В селе повреждены 11 частных домов, ранения получила 70-летняя местная жительница.

На Куриловку захватчики сбросили КАБы. В результате авиационного обстрела поврежден частный дом. Среди пострадавших женщины 53 и 55 лет. Из-за попадания авиабомб также повреждены три квартиры в Купянске. Ранения получили двое мужчин.

"В результате обстрела с. Моначиновка Купянского района повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В результате полученных травм погибла 57-летняя женщина. 31-летний мужчина получил ранения", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела в Харьковской области
Последствия российских обстрелов на Харьковщине. Фото: t.me/s/synegubov

Противник сбросил снаряд с FPV-дрона на центр первичной медицинской помощи в Волчанске, в результате чего повреждена крыша здания. Известно об одном 59-летнем погибшем.

В Изюмском районе 53-летний мужчина в лесу получил минно-взрывные травмы, его направили в больницу. В Волчанске также произошел массированный артобстрел, из-за чего в городе повреждены 10 частных домов, два гражданских автомобиля. У двух мужчин в возрасте 48 и 60 лет огнестрельные и взрывные травмы.

За сутки взрывотехникам ГСЧС удалось разминировать 32,75 га территории, а также они обезвредили 339 взрывоопасных предметов.

По данным Синегубова, из двух громад уже эвакуировано 159 детей. Речь идет об Ольхуватской — 39 детей и Великобурлукской — 120 детей.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 28 марта Волчанске и селе Мочановка Харьковской области прогремели взрывы. В результате российских обстрелов есть погибшие и раненые.

Ранее мы писали, что 27 марта в результате вражеского обстрела поселка Боровая в Харьковской области погиб 12-летний ребенок.

война
Харьков
Украина
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