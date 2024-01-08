Обстріл Харківської області 8 січня — з-під завалів діставали людей

Порятунок чоловіка з-під завалів. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники сьогодні зранку вдарили по місту Зміїв у Харківській області. Попередньо відомо про двох постраждалих та двох людей, які перебували під завалами.

Очільник МВС Ігор Клименко розповів про ситуації в місті та показав кадри порятунку людини з-під завалів.

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У відомстві розповіли, що загалом ДСНС врятували з-під завалів у місті Зміїв на Харківщині двох людей.

"Рятувальники продовжують пошукову операцію. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти".

Також ми писали, що російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Додамо, російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу. Згодом стало відомо, що ворог влучив ще й у підприємство та навчальний заклад.