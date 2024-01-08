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Окупанти поцілили у навчальний заклад у Харківській області

8 січня 2024 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти поцілили у навчальний заклад у Харківській області
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Харківську область. Ворог влучив у підприємство та навчальний заклад.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше чотири ракетних удари, тип — встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад", — розповів Синєгубов.

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Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

За його словами, внаслідок російської атаки травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Медики госпіталізували її до лікарні.

До того ж ворог атакував м. Зміїв Чугуївського району. Окупанти пошкодили приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Синєгубов повідомив, що ще одна жінка залишається під завалами. 

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Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, — 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", — додав він.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти".

Також ми писали, що російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Додамо, російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

 

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