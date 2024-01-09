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Российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянский район — есть раненые

9 января 2024 12:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянский район — есть раненые
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Последствия вражеских обстрелов в Купянском районе

Сейчас прокуроры начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отмечается, что из-за обстрелов в пгт Большой Бурлук были повреждены:

  • дом культуры;
  • складские помещения предприятия.
последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, армия РФ нанесла удары по поселку авиабомбами.

"Также около 17:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Двуречная Купянского района. Ранены 56-летний мужчина и женщина 63 лет. Повреждены жилые дома", — добавили в сообщении.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву, что в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые из гражданских оказались под завалами.

Также мы писали, что российская армия 8 января атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

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