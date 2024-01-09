Российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянский район — есть раненые
Российские оккупанты 8 января в очередной раз атаковали населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате этого пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Последствия вражеских обстрелов в Купянском районе
Сейчас прокуроры начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.
Отмечается, что из-за обстрелов в пгт Большой Бурлук были повреждены:
- дом культуры;
- складские помещения предприятия.
По предварительной информации, армия РФ нанесла удары по поселку авиабомбами.
"Также около 17:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Двуречная Купянского района. Ранены 56-летний мужчина и женщина 63 лет. Повреждены жилые дома", — добавили в сообщении.
Напомним, утром, 8 января, российские оккупанты попали по Змиеву, что в Харьковской области — под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за атаки некоторые из гражданских оказались под завалами.
Также мы писали, что российская армия 8 января атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.
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