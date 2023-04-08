Российские войска обстреляли гражданское население Харьковской области, есть жертвы, — Синегубов

Олег Синегубов. Фото: google.com

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. В частности, обстреляли Купянский район.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", — рассказал Синегубов.

В субботу, 8 апреля, в результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин — 65 и 34 лет.

Кроме того, в с. Подол ранения получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, правоохранители обнаружили 23 застенки, где подвергались пыткам со стороны российских военных более 100 гражданских граждан Украины.

Также мы рассказывали, что СБУ установила троих российских военных, которые в Харьковской области изнасиловали девушку. Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, бывший водитель, и 24-летний младший сержант отделение командно-боевой машины.