Российские войска ударили по частному сектору в Харькове — есть жертва, под завалами люди

Последствия обстрелов Харькова. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Харькове был слышен взрыв. Оккупанты попали в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Известно об одной погибшей, под завалами остаются люди.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу, 3 мая.

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Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

Россияне обстреляли Харьков

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. По предварительной информации, "прилет" произошел в Холодногорском районе в зону жилой застройки.

Пока информация о пострадавших уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай, в котором находились люди.

Затем Терехов сообщил, что под ударом оказался частный центр Харькова. В результате были разрушены несколько домов, под завалами которых находятся люди. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Впоследствии стало известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем.

Терехов сообщил о погибшей. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине раздались громкие взрывы в обед, 3 мая. Перед этим в регионе и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

Напомним, 1 мая под артиллерийскими и минометными ударами было 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки унесли жизни четырех человек, еще 14 ранили.