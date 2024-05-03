Российские войска ударили по частному сектору в Харькове — есть жертва, под завалами люди
В Харькове был слышен взрыв. Оккупанты попали в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Известно об одной погибшей, под завалами остаются люди.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в пятницу, 3 мая.
Россияне обстреляли Харьков
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. По предварительной информации, "прилет" произошел в Холодногорском районе в зону жилой застройки.
Пока информация о пострадавших уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай, в котором находились люди.
Затем Терехов сообщил, что под ударом оказался частный центр Харькова. В результате были разрушены несколько домов, под завалами которых находятся люди. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
Впоследствии стало известно об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем.
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине раздались громкие взрывы в обед, 3 мая. Перед этим в регионе и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.
Напомним, 1 мая под артиллерийскими и минометными ударами было 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки унесли жизни четырех человек, еще 14 ранили.
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