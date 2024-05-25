Российский удар по центру Харькова — появились фото с места попаданий
Сегодня, 25 мая, российские захватчики нанесли жестокий удар по центру Харькова. В результате пострадали строительный гипермаркет, жилые здания, кафе и другие сооружения. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие.
Новини.LIVE публикуют фото ужасных последствий вражеских обстрелов.
Последствия российских ударов по Харькову
В результате жестокого удара, нанесенного оккупантами, был разрушен и поврежден ряд зданий. Среди них — строительный гипермаркет. В результате этих ударов есть погибшие и пострадавшие.
Ранее мы писали, что в Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрыв . В городе и области идет воздушная тревога.
Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.
Кроме того, 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в результате удара российских захватчиков по центру Харькова . По предварительным данным, армия РФ запустила по Харькову ракету С-300.
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