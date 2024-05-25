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Российский удар по центру Харькова — появились фото с места попаданий

25 мая 2024 22:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российский удар по центру Харькова — появились фото с места попаданий
Уничтоженный вражеским обстрелом дом. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 25 мая, российские захватчики нанесли жестокий удар по центру Харькова. В результате пострадали строительный гипермаркет, жилые здания, кафе и другие сооружения. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE публикуют фото ужасных последствий вражеских обстрелов.

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В результате жестокого удара, нанесенного оккупантами, был разрушен и поврежден ряд зданий. Среди них — строительный гипермаркет. В результате этих ударов есть погибшие и пострадавшие.

обстрел
Разрушенный обстрел дом. Фото: Новини.LIVE
обстрел
Поврежденный обстрелом автомобиль во дворе. Фото: Новини.LIVE
обстрел
Здание после вражеского попадания. Фото: Новини.LIVE
обстрел
Изуродованное авто. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрыв . В городе и области идет воздушная тревога.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.

Кроме того, 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии в результате удара российских захватчиков по центру Харькова . По предварительным данным, армия РФ запустила по Харькову ракету С-300.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
оккупанты
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