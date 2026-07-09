Розмінування Харківщини: за тиждень розчищено 103 гектари землі

Сапери розміновують територію. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Лише за тиждень сапери очистили понад 103 гектари території та знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів. Роботи проводили на полях, у лісах, біля доріг, газопроводів і житлових будинків. Завдяки цьому ще тисячі людей отримали безпечніші умови для життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Статистика розмінування. Фото: Харківська ОВА

Де працювали сапери

За даними Центру координації протимінної діяльності, з 2 по 8 липня 2026 року в Харківській області від вибухонебезпечних предметів очистили 103,5 гектара території. За цей час фахівці виявили та знищили 564 вибухонебезпечні предмети. Протягом тижня обстежили та очистили:

40,3 гектара сільськогосподарських угідь;

20,7 кілометра газопроводів;

7,5 гектара лісових угідь;

16 домоволодінь;

1 кілометр ліній електропередач;

10,7 кілометра автомобільних доріг;

100 метрів залізничних колій;

9 інших об'єктів.

Крім того, після завершення необхідних робіт до електромережі повторно підключили 16 092 абонентів.

Що робити при небезпечній знахідці

У Центрі координації протимінної діяльності нагадують: якщо ви помітили підозрілий предмет, не торкайтеся його та не намагайтеся перенести. Про знахідку потрібно одразу повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Тиждень ударів по Харкову

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, з 29 червня по 5 липня російські війська здійснили 24 обстріли Харкова. Місто атакували КАБами з УМПБ-5, FPV-дронами, зокрема на оптоволокні, а також безпілотниками "Італмас", "Молнія" та "Шахед". Унаслідок ударів постраждали 74 людини, серед них — семеро дітей. Загинули троє людей, зокрема одна дитина.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки, приватний сектор, дороги, автомобілі, об'єкти інфраструктури, складські приміщення та автозаправні станції. За тиждень у Харкові пролунало 50 сигналів повітряної тривоги, їхня загальна тривалість становила 97 годин 6 хвилин. Це приблизно на 61 годину, або 39%, менше, ніж загальна тривалість повітряних тривог у Харківській області.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 20-річний хлопець отримав тяжкі мінно-вибухові травми після спроби розібрати невідомий предмет. Він знайшов його в полі та привіз додому. Поліція проводить перевірку та вкотре закликає не торкатися підозрілих знахідок, адже це може коштувати життя.

Також Новини.LIVE писали, що російський FPV-дрон вбив жінку, яка залишалася єдиною мешканкою прикордонного села на Харківщині. Вона йшла пішки дорогою, коли безпілотник завдав удару. Медики боролися за її життя, але врятувати постраждалу не вдалося.