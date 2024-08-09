Терехов рассказал о планах строительства школ и больниц под землей

Метрошкола в Харькове. Фото: kharkivosvita.net.ua

В Харькове идет активная работа по обустройству подземных учебных и медицинских учреждений. На сегодня уже пять станций метро приспособлены под "метрошколы", а к 1 сентября планируется переоборудовать еще одну.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью УНИАН в четверг, 8 августа.

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Уже построена подземная школа, вмещающая 900 учеников и функционирующая в две смены. Начаты работы по обустройству трех новых подземных учебных заведений, каждое из которых будет вмещать 450 учеников в одну смену.

Терехов подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что текущих ресурсов явно не хватит для удовлетворения потребностей 60 тысяч учеников города. Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы дети могли учиться в автономном режиме. Кроме того, уже разработана проектно-сметная документация для строительства подземных операционных, реанимационных блоков и палат в двух больницах.

"Я очень не хочу, чтобы харьковчане жили под землей. Особенно дети наши, это невозможно. Но мы вынуждены сегодня делать все от нас зависящее для того, чтобы наши дети учились в безопасных условиях", — заявил мэр Харькова.