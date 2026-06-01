Экс-заместитель харьковского ТЦК оказался миллионером

Харьковский областной ТЦК.

Бывший заместитель начальника Харьковского областного ТЦК и СП Валерий Кравец подал декларацию после увольнения с должности. В документе он указал более 2,4 млн гривен денежных активов, квартиру и сбережения на банковских счетах. Также в декларации указан автомобиль Toyota RAV4, который принадлежит его жене. Основными доходами семьи были зарплата, пенсионные выплаты и социальная помощь.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации Валерия Кравца.

Доходы за год

Согласно декларации, за время работы в Харьковском областном ТЦК Валерий Кравец получил 761 тыс. грн заработной платы. Кроме того, он задекларировал более 131 тыс. грн пенсии, жилищную субсидию в размере 21,6 тыс. грн и компенсацию за неиспользованный отпуск. Жена чиновника Наталья Кравец получила почти 18 тыс. грн пенсии и 10 тыс. грн социальной помощи как внутренне перемещенное лицо.

Сбережения семьи

Наибольшее внимание в декларации привлекают денежные активы экс-заместителя начальника ТЦК. Он указал 640 тыс. грн наличными, а также 730 тыс. грн и 1,1 млн грн на банковских счетах. В целом сумма задекларированных сбережений составляет около 2,47 млн грн.

Имущество и автомобиль

В декларации указана квартира площадью 46 квадратных метров в общей долевой собственности. Также жена чиновника владеет земельным участком площадью 600 квадратных метров.

Кроме этого, в сентябре 2022 года Наталья Кравец стала обладательницей автомобиля Toyota RAV4 2016 года выпуска. Стоимость транспортного средства на момент приобретения права собственности была указана на уровне 480 тыс. грн.

