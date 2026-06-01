Ексзаступник харківського ТЦК виявився мільйонером

Харківський обласний ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Колишній заступник начальника Харківського обласного ТЦК та СП Валерій Кравець подав декларацію після звільнення з посади. У документі він вказав понад 2,4 млн гривень грошових активів, квартиру та заощадження на банківських рахунках. Також у декларації зазначено автомобіль Toyota RAV4, який належить його дружині. Основними доходами родини були зарплата, пенсійні виплати та соціальна допомога.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із декларації Валерія Кравця.

Доходи за рік

Згідно з декларацією, за час роботи в Харківському обласному ТЦК Валерій Кравець отримав 761 тис. грн заробітної плати. Крім того, він задекларував понад 131 тис. грн пенсії, житлову субсидію в розмірі 21,6 тис. грн та компенсацію за невикористану відпустку. Дружина посадовця Наталія Кравець отримала майже 18 тис. грн пенсії та 10 тис. грн соціальної допомоги як внутрішньо переміщена особа.

Заощадження родини

Найбільшу увагу в декларації привертають грошові активи ексзаступника начальника ТЦК. Він вказав 640 тис. грн готівкою, а також 730 тис. грн і 1,1 млн грн на банківських рахунках. Загалом сума задекларованих заощаджень становить близько 2,47 млн грн.

Майно та автомобіль

У декларації зазначено квартиру площею 46 квадратних метрів у спільній частковій власності. Також дружина посадовця володіє земельною ділянкою площею 600 квадратних метрів.

Читайте також:

Окрім цього, у вересні 2022 року Наталія Кравець стала власницею автомобіля Toyota RAV4 2016 року випуску. Вартість транспортного засобу на момент набуття права власності була вказана на рівні 480 тис. грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові під час заходів із оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців. Один із них отримав ножове поранення та був госпіталізований, а зловмисник наразі переховується від правоохоронців.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ затримала жінку, яка на замовлення ФСБ намагалася працевлаштуватися до районного ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати за українськими військовими. Їй загрожує довічне ув’язнення.