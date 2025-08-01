В Харькове суд рассматривает дело об избиении учителя сотрудником ТЦК

Судебное заседание в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в пятницу, 1 августа, началось судебное заседание по делу об избиении сотрудником территориального центра комплектования учителя истории.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Реклама

Читайте также:

Избиение учителя работником ТЦК

Наша журналистка находится в зале суда и оперативно будет сообщать о ходе заседания по делу об избиении учителя.

Судебное заседание в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Судебное заседание в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в мае в Харькове произошла драка между работником ТЦК и учителем истории. Тогда назначили служебное расследование.

Впоследствии прокурор Сергей Яковенко сообщил, что обвиняемый работник ТЦК сотрудничал со следствием и раскаивался.

Известно, что пострадавший требует от работника ТЦК компенсацию в размере 300 тысяч гривен.