В Харькове суд рассматривает дело об избиении учителя сотрудником ТЦК

В Харькове начался суд по факту избиения учителя военным из ТЦК
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Дата публикации 1 августа 2025 14:21
Судебное заседание в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харькове в пятницу, 1 августа, началось судебное заседание по делу об избиении сотрудником территориального центра комплектования учителя истории.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.
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Наша журналистка находится в зале суда и оперативно будет сообщать о ходе заседания по делу об избиении учителя.
Напомним, в мае в Харькове произошла драка между работником ТЦК и учителем истории. Тогда назначили служебное расследование.
Впоследствии прокурор Сергей Яковенко сообщил, что обвиняемый работник ТЦК сотрудничал со следствием и раскаивался.
Известно, что пострадавший требует от работника ТЦК компенсацию в размере 300 тысяч гривен.
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