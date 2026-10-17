Представитель прокуратуры зачитывает материалы дела с планшета во время судебного заседания. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области установили личности ещё пяти российских военнослужащих, подозреваемых в причастности к казни трех украинских защитников. Пленных расстреляли летом 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода. Следователи выяснили, кто отдавал приказы об убийствах, кто передавал их исполнителям и кто непосредственно участвовал в расстрелах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и материалы СБУ.

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Кто приказал убить пленных

По данным следствия, российские военные захватили территорию Волчанского агрегатного завода во время наступления на Харьковскую область летом 2024 года. Там находились бойцы 1-го мотострелкового батальона 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ. Следователи установили личности пяти военнослужащих, причастных, по версии правоохранителей, к убийствам украинских защитников.

Первая расправа на заводе

В июне 2024 года украинский военнослужащий потерял ориентацию во время боевых действий в Волчанске и попал на позиции россиян на территории агрегатного завода. Он был без оружия и из-за численного превосходства противника вынужден сдаться в плен. По версии следствия, пленного допрашивали российские военные с позывными "Кот" и "Алтай". Полученную информацию они передали "Красавчику", который связался с командиром батальона. После этого "Енот" приказал убить украинского военного. "Красавчик" передал распоряжение подчинённым.

Ранее осужденный россиянин Сергей Тужилов с позывным "Алтай" предложил отвести пленного к контрольно-пропускному пункту на территории завода. Там, согласно материалам расследования, "Кот" выстрелил украинскому защитнику в голову из автомата. Тужилов в это время контролировал территорию вокруг места расстрела.

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Убийство ещё двух защитников

В начале июля 2024 года во время боев в Волчанске российские военные взяли в плен ещё двух украинских защитников. Их доставили на агрегатный завод, привязали к столбам и допросили. После допроса командир батальона "Енот" вновь приказал убить пленных. Распоряжение передали через "Красавчика". К выполнению приказа привлекли "Алтая", "Кота", "Кобу" и "Вуду" Двое последних, по данным следствия, конвоировали пленных и обеспечивали охрану территории.

Украинских военных завели в помещение насосной станции. Там "Кот" и "Алтай" выстрелили каждому из пленных в затылок. Оба защитника погибли на месте. По сообщению СБУ, этот расстрел произошел 3 июля 2024 года.

Как установили причастных

Следователи восстановили обстоятельства убийств с помощью показаний свидетелей, радиоперехватов, материалов осмотра электронных носителей и видеозаписей с беспилотников. Собранные доказательства, по информации прокуратуры, позволили установить последовательность приказов и роли российских военных в каждом из эпизодов.

Командир батальона Олег Дорохов с позывным "Енот" подозревается в отдаче приказов о расстреле пленных. Его подчинённый Михаил Пасенко, известный как "Красавчик", передавал эти приказы другим военным. Младший сержант Георгий Тарнопольский с позывным "Кот" подозревается в непосредственном убийстве украинских военнопленных. Еще двое россиян — Руслан Кабанов ("Коба") и Владислав Борцов ("Вуду") — по данным следствия, помогали конвоировать пленных, контролировали обстановку и охраняли территорию. Всем пятерым заочно сообщили о подозрении.

Пожизненный приговор россиянину

Один из непосредственных участников расстрелов, Сергей Тужилов с позывным "Алтай", уже получил пожизненное заключение. 24 сентября 2024 года во время освобождения Вовчанского агрегатного завода украинские спецназовцы взяли его в плен вместе с другими российскими военными. В ходе следствия Тужилов признавал своё участие в убийствах, но объяснял свои действия выполнением приказов командования. Он также просил прощения у родственников погибших.

13 января 2026 года Холодногорский районный суд Харькова признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленными убийствами украинских военнопленных, и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинские разведчики освобождали Вовчанский агрегатный завод от российских оккупантов. В сентябре 2024 года спецподразделения ГУР провели масштабную операцию, в ходе которой штурмовали и зачищали 40 зданий предприятия. Военные использовали минометную поддержку, а во время боев брали россиян в плен. В ГУР назвали эту операцию одной из самых сложных в 2024 году.

Новини.LIVE писали об обороне Волчанска после повторного наступления российских войск на Харьковскую область. Украинские защитники рассказывали о сложных боях среди разрушенных зданий и операции по освобождению агрегатного завода. После вытеснения россиян с предприятия украинские военные провели зачистку территории. По словам командира батальона с позывным "Фартовый", завод перешел в зону ответственности его подразделения.