Взрыв на трассе: в Харьковской области подорвался велосипедист

Предупреждающий знак на дороге в Харьковской области. Фото иллюстративное: УНИАН

В одной из общин Харьковского района сегодня, 13 июня, мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства. Инцидент произошел на дороге между Козачей Лопанной и Новой Козачей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Велосипедист подорвался на мине

Инцидент произошел на территории Дергачевской общины. По предварительным данным спасателей, 38-летний мужчина ехал на велосипеде по трассе между селами. Во время движения он наехал на неизвестное взрывное устройство, которое сработало. В результате взрыва мужчина получил ранения. Его доставили в областную клиническую больницу Харькова для оказания медицинской помощи.

Второй взрыв за сутки

Отметим, что накануне, 12 июня, вблизи поселка Золочев произошел еще один инцидент с взрывоопасным предметом. По информации ГСЧС Харьковщины, во время проведения полевых работ в поле взорвался неизвестный боеприпас. В результате взрыва пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранения лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу.

Как действовать в случае обнаружения неизвестных предметов

В ГСЧС отмечают, что деоккупированные и прифронтовые территории Харьковской области остаются одними из самых заминированных в Украине. Опасность может поджидать не только в полях или лесополосах, но и вблизи дорог и на обочинах.

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Спасатели призывают жителей области не передвигаться по неизвестным маршрутам, избегать необследованных участков местности и быть особенно внимательными во время поездок в приграничные общины.

В случае обнаружения подозрительных предметов граждан просят не приближаться к ним, не трогать, а сразу сообщать о находке по номерам 101 или 102.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области бензовоз подорвался на российской мине. В результате погиб водитель транспортного средства.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области на вражеском взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль. Двое спасателей получили ранения и были госпитализированы.