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Головна Харків Вибух на трасі: на Харківщині підірвався велосипедист

Вибух на трасі: на Харківщині підірвався велосипедист

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 12:23
Вибух на трасі: на Харківщині підірвався велосипедист
Попереджувальна таблична на дорозі у Харківській області. Фото ілюстративне: УНІАН

В одній із громад  Харківського району сьогодні, 13 червня,  чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою. Інцидент стався на дорозі між Козачою Лопанню та Новою Козачою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Харківській області.

Велосипедист підірвався на міні

Подія трапилася на території Дергачівської громади. За попередніми даними рятувальників, 38-річний чоловік їхав велосипедом трасою між селами. Під час руху він наїхав на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення. Його доставили до обласної клінічної лікарні Харкова для надання медичної допомоги.

Другий підрив за добу

Зазначимо, що напередодні, 12 червня, поблизу селища Золочів стався ще один інцидент із вибухонебезпечним предметом. За інформацією ДСНС Харківщини, під час проведення польових робіт у полі здетонував невідомий боєприпас. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулуба, а також верхніх і нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні.

Як діяти у разі виявлення невідомих предметів

У ДСНС наголошують, що деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються одними з найбільш замінованих в Україні. Небезпека може чатувати не лише в полях чи лісосмугах, а й поблизу доріг та на узбіччях.

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Рятувальники закликають жителів області не пересуватися невідомими маршрутами, уникати необстежених ділянок місцевості та бути особливо уважними під час поїздок у прикордонних громадах.

У разі виявлення підозрілих предметів громадян просять не наближатися до них, не чіпати, а одразу повідомляти про знахідку за номерами 101 або 102.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харківській області бензовоз підірвався на російській міні. Внаслідок цього загинув водій транспорту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль. Двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.

Харківська область Новини Харкова міни
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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