Исчезновение зерна на госпредприятии в Харькове — ущерб 35 млн грн

Чиновник "не заметил" кражу зерна в Харькове на 35 млн грн
Следствие установило крупную недостачу зерна на одном из предприятий государственной продовольственно-зерновой корпорации. Чиновнику оглашено подозрение из-за исчезновения около 8 тысяч тонн зерна.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.
Недостачу продукции обнаружили во время инвентаризации
Правоохранители установили, что чиновник АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" не обеспечил надлежащего контроля за наличием и хранением зерновых культур на своем участке.
Во время комиссионных проверок выявили ряд нарушений в ведении нормативно-распорядительных документов, учета зерна и контроле за технологическими процессами.
Из-за этого возникла значительная разница между фактическим количеством зерна и данными в документации. Инвентаризация подтвердила недостачу почти 8 тысяч тонн зерновых культур.
По предварительным данным, зерно могли вывезти с территории предприятия посторонние лица. В то же время начальник участка не принял меры для предотвращения потери продукции.
Убытки, нанесенные государственной корпорации, оценивают почти в 35 миллионов гривен. Чиновника уже уволили с занимаемой должности.
Сейчас ему сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также устанавливают лиц, которые могли быть причастны к вывозу зерна с предприятия.
