Україна
Чиновник "не заметил" кражу зерна в Харькове на 35 млн грн

Чиновник "не заметил" кражу зерна в Харькове на 35 млн грн

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 16:22
Исчезновение зерна на госпредприятии в Харькове — ущерб 35 млн грн
Место хранения зерновых культур. Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие установило крупную недостачу зерна на одном из предприятий государственной продовольственно-зерновой корпорации. Чиновнику оглашено подозрение из-за исчезновения около 8 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.



Недостачу продукции обнаружили во время инвентаризации

Участок хранения зерновых культур
Участок хранения зерновых культур. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители установили, что чиновник АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" не обеспечил надлежащего контроля за наличием и хранением зерновых культур на своем участке.

Во время комиссионных проверок выявили ряд нарушений в ведении нормативно-распорядительных документов, учета зерна и контроле за технологическими процессами.

Из-за этого возникла значительная разница между фактическим количеством зерна и данными в документации. Инвентаризация подтвердила недостачу почти 8 тысяч тонн зерновых культур.

По предварительным данным, зерно могли вывезти с территории предприятия посторонние лица. В то же время начальник участка не принял меры для предотвращения потери продукции.

Задержанный чиновник
Задержанный чиновник. Фото: Харьковская областная прокуратура

Убытки, нанесенные государственной корпорации, оценивают почти в 35 миллионов гривен. Чиновника уже уволили с занимаемой должности.

Сейчас ему сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также устанавливают лиц, которые могли быть причастны к вывозу зерна с предприятия.

Другие уголовные преступления Харьковщины

СБУ задержала женщину, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в районный ТЦК на Харьковщине, чтобы шпионить за украинскими военными.

Задержан 24-летний местный житель Харькова, который демонтировал узлы учета тепловой энергии из подвалов жилых домов.

Житель Харьковщины торговал отсрочкой. За деньги он обещал обеспечить военнообязанного необходимыми документами.

Чиновница в Харькове получила подозрение из-за переплаты при закупке генератора для одного из коммунальных предприятий.

Харьков кража чиновники прокуратура преступление
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
