Видео

Главная Харьков Терехов предупредил о сложной зиме для всей Украины

Терехов предупредил о сложной зиме для всей Украины

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 20:43
Терехов призвал готовиться к сложной зиме
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, какой будет зима в Украине, учитывая массированные удары РФ по энергетике. В частности, он призвал украинцев готовиться к сложной ситуации, но не паниковать.

Об этом Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Терехов призвал готовиться к "самой сложной" зиме

Городской голова Харькова Игорь Терехов спрогнозировал, чего ожидать украинцам от этой зимы, учитывая удары россиян по критической инфраструктуре.

По словам Терехова, зима 2025-2026 — станет самой сложной за все годы полномасштабной войны не только для Харькова, но и для других регионов Украины.

Мэр Харькова пояснил, что сейчас тактика российских оккупантов направлена на разрушение энергетической генерации по всей Украине.

"Эта зима конечно будет самая тяжелая за время полномасштабной войны. И это не только для Харькова, но и для Черниговщины и других городов Украины. Потому что сегодня тактика врага — это разрушение энергетической генерации в целом по Украине, не исключение ни Харьков, ни Чернигов, ни Сумы.

Враг целенаправленно бьет по трансформаторным подстанциям и генерирующему оборудованию. То есть нужно быть готовыми ко всем вызовам. Я всего говорить не могу, но мы разрабатываем определенные планы. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы проходить отопительный сезон, и быть с энергетикой. Да, будет трудно, но мы справимся", — сказал Терехов.

Напомним, что недавно Терехов назвал ключевую цель ударов России по энергетической системе Украины.

Также Терехов рассказывал, как Харьков под постоянными обстрелами готовится к зиме.

