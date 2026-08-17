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Главная Харьков Ни одного уцелевшего дома: ситуация в Купянске на Харьковщине

Ни одного уцелевшего дома: ситуация в Купянске на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 16:03
В Купянске не осталось уцелевших многоэтажек
Разрушенные жилые дома. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада

В Купянской громаде, расположенной в Харьковской области, из-за постоянных российских обстрелов фактически не осталось уцелевших многоэтажных зданий. Жилые кварталы города продолжают разрушаться, однако, несмотря на опасность, там до сих пор остаются сотни мирных жителей, а их эвакуация становится все более сложной из-за активности вражеских FPV-дронов.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині Новини" сообщил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает Новини.LIVE.

Что осталось от многоэтажек

По данным Андрея Канашевича, всего в Купянской громаде насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповрежденного: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.

"Все эти 18 многоэтажек находятся на правом берегу, непосредственно в городе Купянске. Соответственно, люди, у которых было жилье в этих многоэтажках, могут обращаться и получать помощь, предусмотренную государством. По остальным объектам ведется постоянная работа, осуществляется постоянный мониторинг", — рассказал Андрей Канашевич.

В то же время из-за опасности обследовать дома непосредственно не всегда возможно, поэтому администрация сотрудничает с военными. Они передают видеоматериалы, по которым можно оценивать разрушения и принимать решения относительно поврежденного жилья.

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Сколько людей в Купянске

Несмотря на опасность, в Купянской громаде до сих пор находятся 777 гражданских лиц. Более 320 из них остаются непосредственно в Купянске. Около 60 человек живут на левом берегу, остальные — на правом. Андрей Канашевич отметил, что из-за активных боевых действий вести точный учет населения становится все сложнее, а эвакуация из громады существенно затруднена.

"Вся Купянская громада — это территория активных боевых действий. Соответственно, там очень высокая активность врага, и мы понимаем, что эвакуация достаточно затруднена", — сказал начальник Купянской районной военной администрации.

Российские войска активно используют FPV-дроны, из-за чего передвижение по дорогам вблизи Купянска и других прифронтовых населенных пунктов представляет значительную опасность. К эвакуации привлекаются военные, полиция, спасатели и местные власти.

Нет света, воды и газа

По словам Андрея Канашевича, полноценно поддерживать жизнедеятельность Купянской громады в нынешних условиях уже невозможно. Обеспечивать людей электроэнергией, водой, газом, продуктами и лекарствами стало слишком опасно.

"С момента активности врага в городе Купянск, с момента таких массированных обстрелов, по всей общине предоставлять такие услуги и поддерживать жизнедеятельность становится просто опасно для жизни. Это невозможно", — отметил он.

Говорить о восстановлении коммунальной инфраструктуры, по его словам, можно будет только после изменения ситуации с безопасностью и вытеснения российских войск.

Как выглядит Купянск сейчас

Масштабы разрушений в городе на днях показали пилоты батальона беспилотных систем 41-й отдельной механизированной бригады. Военные обнародовали кадры Купянска, снятые с высоты. На них видны целые кварталы поврежденной жилой застройки. В многоэтажках разрушены крыши и верхние этажи, выбиты окна, повреждены фасады. На отдельных участках от зданий остались лишь части конструкций. Вокруг домов видны воронки, обломки и искорененная растительность, а улицы практически пусты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украина должна готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы, поскольку спрогнозировать ее ход пока невозможно. По его словам, ситуация будет зависеть от боевых действий и переговорного процесса, а одной из главных задач является сохранение генерации и защита энергетической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Харьковская область Харьковская ОГА Новости Харькова Купянск многоэтажка разрушения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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